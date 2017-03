Grizzly Boog lebt in der Garage von Wildhüterin Beth und kennt die Unbequemlichkeiten des Lebens in der Natur nicht. Als Boogs neuer Kumpel, Hirsch Elliot, den beschaulichen Ort Timberline aufmischt, muss Beth Boog gezwungenermaßen auswildern. Boog hat nur ein Ziel: Zurück in die Zivilisation. Der Weg führt durch den Wald, wo die Jäger warten...