Besuch aus der Stadt: Wieder steht ein Turnier auf Horsland an. Eine der Disziplinen ist die Quadrille, eine besondere Form des Formationsreiten. Das Team von Horseland bereitet sich intensiv vor, allerdings drückt Mollys schlechte Laune auf die Stimmung. Die Freunde können sich keinen Reim auf ihr Verhalten machen. Sie wissen nicht, dass Mollys Freundinnen aus der Stadt, Amber und Jasmine, das Turnier besuchen wollen. Molly verheimlicht das, weil sie Angst hat, die Stadtmädchen würden sich mit ihren Reiterfreunden nicht verstehen. Am Tag des Turniers machen sich Amber und Jasmine mit dem Bus auf den Weg nach Horseland. Doch sie steigen zu früh aus und irren in der Gegend herum. Molly, die sich große Sorgen um die beiden macht, erzählt den Anderen endlich, was passiert ist. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach den vermissten Mädchen und beschließen, dafür das Turnier sausen zu lassen. Während die einen von der Ranch wegreiten, finden Amber und Jasmine endlich den richtigen Weg dorthin. Als die Reiterfreunde von ihrer Suchaktion zurückkehren und die beiden Stadtmädchen wohlbehalten auf der Ranch antreffen, ist die Freude groß. Mollys Sorgen waren unbegründet, schnell freunden sich alle miteinander an. Und das Turnier ist auch noch nicht vorbei ... Benny ist der Boss: Beim alljährlichen Volksfest soll das Team von Horseland die Eröffnungsparade anführen. Dafür müssen die Reitschüler eine bestimmte Formation trainieren. Benny, der die Gruppe anführen soll, hat es schwer, sich durchzusetzen. Immer wieder stößt er bei seinen Reiterfreundinnen auf Widerstand. Als Willi, der Reitlehrer, wegfährt, um bei den Vorbereitungen für die Parade zu helfen, überträgt er Benny die Leitung für die ganze Ranch. Benny ist stolz und legt sich mächtig ins Zeug. Dabei übertreibt er es ein bisschen und entfacht einen Streit. Sarah versucht ihm ins Gewissen zu reden, und Alma fühlt sich schuldig, da sie glaubt, Benny nichts recht machen zu können. Darum übt Alma allein mit ihrem Pferd Button unermüdlich die Formation, sogar während eines heftigen Sturms. Durch Blitz und Donner erschreckt geht Button mit ihr durch. Zum Glück können Sarah und Benny ihre Freundin noch rechtzeitig retten. Kleinlaut entschuldigt sich Benny bei Alma und den anderen. Danach haben die Freunde endlich mit Spaß beim Üben ihrer Formation.