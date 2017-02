Keine halben Sachen Heute | RTL 2 | 23:35 - 01:30 Uhr | Krimikomödie Infos

So schnell, wie Sophie das Geld zum Fenster rauswirft, kann Zahnarzt Nicholas "Oz" Oseransky es gar nicht verdienen. Und dann bekommt er auch noch einen schillernden neuen Nachbarn: Der Lohnkiller Jimmy "Die Tulpe" Tudeski ist untergetaucht, weil ihm selbst ein Mörder auf den Fersen ist. Bald ist Oz in sein Versteckspiel verwickelt. Original-Titel: The Whole Nine Yards Laufzeit: 115 Minuten Genre: Krimikomödie, CDN, USA 2000 Regie: Jonathan Lynn FSK: 12 Schauspieler: Jimmy „Die Tulpe" Tudeski Bruce Willis Nicholas „Oz" Oseransky Matthew Perry Sophie Oseransky Rosanna Arquette Franklin „Frankie Figs" Figueroa Michael Clarke Duncan Cynthia Tudeski Natasha Henstridge Jill St. Clair Amanda Peet