Janes Erzfeindin Alice Sands hat auf die Mitglieder der Hochzeitsgesellschaft gefeuert, die sich für die Trauungszeremonie von Kiki und Korsak versammelt haben. Die Attentäterin scheint danach spurlos verschwunden zu sein. Jane und ihre Kollegen gelingt es dann aber doch, in der dunklen Seitenstraße, in der Alice zuletzt gesehen wurde, ein gut versteckten Zugang in die Unterwelt zu finden. Dort unten in der Kanalisation scheint die skrupellose Verbrecherin ihre Drogengeschäfte zu machen.