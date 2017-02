Janes Jagd auf Alice Sands gestaltet sich schwierig. Es gelingt den Polizisten zwar, Alice' Finanzchef ausfindig zu machen, doch es kommt zu keiner Verhaftung, weil dieser stirbt, nachdem er das Feuer auf die Polizisten eröffnet hatte. Neben sehr viel Geld finden die Polizisten auch einen Hinweis darauf, wo sich Alice aufhalten könnte. Daraufhin können Jane und Korsak die Verdächtige tatsächlich festnehmen. Allerdings haben sie mit der Beweislage kein Glück, weil das Gewehr, das Alice dabei hat, nicht den Schüssen auf Nina zugeordnet werden kann. Bei der richterlichen Anhörung gelingt es Alice' Anwalt, Phillip Dayton, Jane und die Staatsanwältin Lynne ins Leere laufen zu lassen. Doch davon lässt sich das Team nicht aufhalten und findet tatsächlich Beweise. Bei dem Versuch, Alice erneut in ihrem Versteck festzunehmen, kommt es zum Showdown zwischen den beiden Feindinnen... Frankie Jr. bekommt derweil seinen ersten eigenen Fall: Eine junge Studentin ist in der Kurve von der Straße abgekommen, gegen einen Felsen geprallt und an ihren Verletzungen gestorben. Ihre Eltern haben Laylas Ex-Freund Brian im Verdacht, den Wagen manipuliert zu haben, aus Wut darüber, dass ihre Tochter mit dem Automechaniker Schluss gemacht hatte...