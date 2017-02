Die "Könige der Lüfte" des Red Bull Air Race sind auch 2017 auf den SPORT1-Plattformen zu Hause. In diesem Jahr feiert das Red Bull Air Race seine zehnte Saison. Die Jubiläumsausgabe umfasst von Februar bis Oktober acht Stationen in sieben Ländern rund um den Globus. Der traditionelle Saisonstart steigt in Abu Dhabi. Das Emirat am Persischen Golf ist zugleich Schauplatz des 75. Rennens in der Geschichte der Motorsportserie.