Elefant, Tiger & Co. - Geschichten aus dem Leipziger Zoo Heute | NDR | 06:20 - 06:45 Uhr | Zoo-Doku Infos

Mehr Termine Inhalt Der Winterspeck muss weg: Die Plumploris sind zu dick. Ausbaden müssen den von Tierarzt Dr. Bernhard verordneten Diätplan Josephine Horlamus und Sebastian Schorr. Sie füttern mit ungewohnt schmaler Kost die Plumploris. Begeisterung sieht anders aus, doch der Hunger siegt schließlich. Nur beliebt machen sich die Tierpfleger bei den Plumploris mit diesem Futter nicht. Abseits des Weges: Amphibien sind genauso spannend wie manche große Bewohner des Gondwanalandes. Der Gelbgebänderte Baumsteiger, auch Pfeilgiftfrosch genannt, hat es in sich. Der wunderschöne Frosch kann sehr giftig sein, muss es aber nicht. Sicherheitshalber lebt er in einem geschlossenen Terrarium. Was es mit diesem Umstand auf sich hat, erklärt Tierpfleger Andreas Seeger. Urlaubsvertretung: Der sonst eher auf Flora spezialisierte Christian Ludwig vertritt im Gondwanaland eine Kollegin. Nur scheint es, als habe er es mit den Pflanzen etwas übertrieben, denn einige seiner Schützlinge sind wirklich schwer zu finden. Zärtliche Annäherung: Im Terrarium lebt noch nicht lange ein Pantherchamäleon-Pärchen. Kurator Ulrich Graßl ist dessen größter Bewunderer, kommt es doch aus seinem Privatbesitz. Männchen und Weibchen sind eigentlich noch zu jung und sollen sich noch nicht fortpflanzen. Werden sie sich daran auch halten? - Der Winterspeck muss weg Original-Titel: Elefant, Tiger & Co. Laufzeit: 25 Minuten Genre: Zoo-Doku, D