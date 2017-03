Essen, ohne dick zu werden - wer träumt nicht davon? Liegt es am Stoffwechsel oder gibt es sie vielleicht doch, die berüchtigten Essensfallen, in die wir immer wieder sorglos hineintappen? Während manche Menschen essen können, was sie wollen, scheint bei anderen schon der Anblick einer Mahlzeit die Fettpölsterchen wachsen zu lassen. Um herauszufinden, was dahintersteckt, beobachtet "Terra Xpress" das wahre Essverhalten zweier Kandidatinnen. Und in Deutschlands einziger Stoffwechselkammer an der Charité in Berlin geht "Terra Xpress" der Frage auf den Grund, ob es wirklich gute und schlechte "Futterverwerter" gibt. Wohl dem, der viele Freunde hat. Doch wer häufiger in guter Gesellschaft isst, könnte bald Gewichtsprobleme bekommen. Warum das so ist, zeigt "Terra Xpress" am Beispiel einer netten Clique, die sich regelmäßig zum gemeinsamen Kochen trifft. Dabei und bei weiteren Experimenten wird klar, in welche Essensfallen man ganz unwillkürlich tappt, wenn man nicht alleine isst und dabei ganz schnell aus guten Freunden Pfundskerle werden. Bei Alkoholkontrollen am Wochenende gehen der Polizei immer noch jede Menge angetrunkene Fahrer ins Netz. Vor dem Pusten schnell noch ein paar Schluck Wasser oder ein starkes Pfefferminzbonbon - scheinbar clevere Tricks, mit denen Alkoholsünder immer wieder das Messgerät beeinflussen wollen. Inwieweit man mit gezieltem Essverhalten und anderen Methoden den Alkoholspiegel im Blut tatsächlich beeinflussen kann, das testet "Terra Xpress" mit eineiigen Zwillingen und kommt zu erhellenden Ergebnissen.