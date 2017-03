Schampus raus und Würstchen auf den Tisch. Sarah Kuttner lädt wieder ein zum Essen und Quatschen in ihre Berliner Altbauwohnung. Gäste: Paula Lambert und Panagiota Petridou. Sarah Kuttner und zwei Prominente das ist "Kuttner plus Zwei". Sarah ist Gastgeberin und Moderatorin zugleich. Bei Eierlikör und Schnittchen plaudert sie über die wichtigen und unwichtigen Fragen des Lebens. Kein Promo-Talk, kein Studio. Was dem einen sein Auto ist, ist dem anderen die Last mit der Lust. Fest steht, wenn es hier und da mal klemmt, wenden wir uns ohne mit der Wimper zu zucken an Panagiota Petridou - Autoexpertin - und Paula Lambert - Sexpertin. Des Fernsehens kompetenteste Ratgeberinnen plaudern bei Grünkohl ohne Pinkel über ihre wilde Jugend, was davon übrig geblieben ist und - natürlich - über Autos und Sex. So, jetzt ist es raus. Mehr in Folge fünf von "Kuttner Plus Zwei".