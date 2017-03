Ein Juwelenraub, bei dem die Täter sich als Frauen verkleidet hatten, zwei falsche Polizisten, von denen einer bald tot ist, und ein Krokodil unter dem Sofa. Und das alles in einer Nacht. Im Mittelpunkt der "Nachtschicht" von Autor und Regisseur Lars Becker steht wieder die Nachtschicht des Kriminaldauerdienstes (KDD) im Brennpunkt der Hafenstadt Hamburg. Für die Kommissare Erichsen, Lisa Brenner und Mimi Hu beginnt die Nacht ziemlich ungewöhnlich: was ihnen unter dem Bett in der 4-Zimmer-Sozialbauwohnung entgegen schaut, ist nichts anderes als ein ausgewachsenes Krokodil. Während das Tier in den Zoo abtransportiert wird, lernt Lisa die kleine Jennifer von nebenan kennen, deren Mutter Rosa von ihrem Ex-Mann geschlagen wurde. Anzeige will Rosa nicht erstatten. Eigentlich leben sie ja schon lange getrennt, nur heute war er zufällig da. So muss Lisa unverrichteter Dinge wieder gehen. Am anderen Ende der Stadt heißt es: "Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte." Die Automechaniker Kraut und Hoppek hoffen auf das schnelle Geld: Sie verwandeln einen alten Mercedes in einen Streifenwagen, besorgen sich zwei Uniformen und halten an der Landstraße Autos an. Fast jeder fährt dort zu schnell, leichtes Spiel und dicke Kasse für die beiden "Hobby-Polizisten". Währenddessen betreten zwei blonde Damen den Laden des Luxus-Juweliers De Keyser. Doch statt der goldenen Kreditkarte zücken sie ihre Waffen und rauben den Laden aus. Es ist unschwer zu erkennen, dass die "Damen" eher dem starken Geschlecht zuzuordnen sind: der Kleinkriminelle Freddy Kunkel und der Schwerverbrecher Axelrod flüchten mit 25 Millionen Beute und zwei Geiseln. Die drei Fälle, die mehr miteinander zu tun haben, als man auf den ersten Blick denkt, halten die "Nachtschicht" ganz schön auf Trab.