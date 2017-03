Martin Grubers neuer Fall hat es in sich. Der Direktor des Tiroler Heimatmuseums, Frank Dittmer, ist seit einiger Zeit gesundheitlich angeschlagen und ständig erkältet. Seine Frau Emma ist selbst vom Fach und besteht darauf, zum Arzt zu gehen. Die resolute Krankenschwester hat im Krankenhaus bereits einen Ruf wie ein Donnerhall und will auch Martin anordnen, welche Untersuchungen er bei ihrem Mann zu veranlassen hat. Martin findet anhand der Blutwerte schnell heraus, dass Franks schlechter Zustand nur die Nebenwirkung von einem regelmäßig zugeführten Schmerzmittel sein kann. Doch der bestreitet die Einnahme vehement. Bald keimt der Verdacht in Martin, Vera und Kahnweiler auf, dass die impertinente Emma Dittmer ihrem Mann das Mittel heimlich verabreicht haben könnte. Hat sie das Münchhausen-Proxy-Syndrom und will damit Aufmerksamkeit auf sich lenken? Oder war es doch Frank selbst? Martin bleibt nicht viel Zeit, es herauszufinden, denn bei jeder weiteren Tablette drohen Franks Organe zu versagen. Vera wird einfach nicht warm mit Jens-Torben. Sie und Alexander haben nun die schwere Aufgabe, dem Jungen zu sagen, dass er zurück ins Heim muss. Doch ein Gespräch mit Martin verändert alles. Auch auf dem Gruberhof ist gerade viel los. Hans und Anne sind inzwischen ein gutes Team und haben sogar die Möglichkeit, zusätzliches Land zu pachten und damit finanziell ausgesorgt zu haben - ein Sechser im Lotto! Lilli scheint sich seit einiger Zeit jede Nacht klammheimlich aus dem Haus zu schleichen. Hat sie einen neuen Freund? Und wieso macht sie so ein Geheimnis darum? Während Martin und Hans ihr hinterherspionieren, hegt Lisbeth ganz andere Pläne. Sie möchte eine neue Frau für Hans finden - online! In einem Dating-Portal legt sie ein Profil für ihren Sohn an, doch der ist zunächst wenig begeistert, als sie ihm die Ergebnisse präsentiert und pfeffert sie in die Tonne - um sie dann kurze Zeit später doch nochmal genauer anzuschauen. Anne macht sich nach der gemeinsamen Nacht mit Martin wieder Hoffnungen und freut sich auf einen gemeinsamen Abend mit ihm. Bis der sie versetzt und die tief getroffene Anne ihn mit einer anderen Frau im "Wilden Kaiser" sitzen sieht - und ihre Konsequenzen zieht, die nicht ohne Folgen für die Grubers bleiben werden. Letzte Folge der aktuellen Staffel "Der Bergdoktor".