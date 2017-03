Max Stein (Heiner Lauterbach), ein notorischer Single und nicht mehr ganz so erfolgreicher Frauenheld, lebt mit Kompagnon Ulli Mattuschke (Michael Roll) in einem großzügigen Berliner Wohnbüro. Tag und Nacht arbeiten die beiden, um den Architektenwettbewerb der Stadtverwaltung zu gewinnen, als ohne Vorwarnung Ullis zauberhafte Schwester Lisa (Sandra Speichert) mit ihrem schnuckeligen Baby Maya (Maya Lauterbach) vor der Tür steht und für vier Wochen unterkommen muss. Ulli kann die Schwester nicht hängenlassen, und so muss Kinderfeind Max in den sauren Apfel beißen. Wie befürchtet, wirbeln Lisa und Maya den eingefleischten Junggesellenhaushalt perfekt durcheinander. Wie soll man nur arbeiten, wenn ständig ein Kleinkind plärrt? Merkwürdigerweise schläft der Schreihals ausgerechnet in Max' starken Armen seelenruhig ein, worauf der Macho sich bald in einer höchst ungewohnten Rolle wiederfindet - die jedoch einiges für sich hat. Der stete Umgang mit dem Hosenmatz beflügelt Max' Kreativität: Der kinderfreundliche Entwurf, den er und Ulli daraufhin entwickeln, beeindruckt die Stadtverwaltung. Nicht minder angetan sind die hübschen Mütter auf dem Spielplatz, denen Max den armen, alleinerziehenden Vater vorspielt - und sich plötzlich vor Verehrerinnen kaum noch retten kann. Doch diese "Notlügen" werden Max beinahe zum Verhängnis, als es zwischen ihm und Lisa heftig zu knistern beginnt. Und zu allem Überfluss zieht auch noch Max' Vater Franz (Arthur Brauss) in die Chaos-WG ein. "Zwei Männer und ein Baby" ist eine humorvolle, mit leichter Hand inszenierte Familienkomödie mit einem hinreißenden Heiner Lauterbach und seiner kleinen Tochter Maya in ihrer ersten Rolle. In den weiteren Hauptrollen sind Sandra Speichert, Michael Roll und Arthur Brauss zu sehen. Edith Hancke gibt einen amüsanten Gastauftritt. Mit Ilse Hofmann führt eine der prominentesten deutschen Regisseurinnen Regie.