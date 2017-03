Auf dem Weg zurück nach Atlantis fällt Sheppard den sogenannten Reisenden in die Hände Nomaden des Weltraums, die mit ihren Raumschiffen auf immerwährender Flucht vor den Wraith sind. Sie brauchen Sheppards Antiker-Gene, um ein altes Schiff wieder in Gang zu setzen. Doch da greifen die Wraith an und die Reisenden Larin und Sheppard müssen zusammenhalten, um zu überleben.