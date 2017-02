Silver Linings Heute | ORF 1 | 10:10 - 12:05 Uhr | Dramedy Infos

Mehr Termine Inhalt Nachdem seine Frau ihn betrogen hatte, brach für Pat eine Welt zusammen. Er verdrosch ihren Lover und landete in einer psychiatrischen Klinik, wo er monatelang versucht, seine depressiven und manischen Phasen in den Griff zu bekommen. Nach seiner Entlassung trifft er ausgerechnet die verwitwete Tiffany, die ebenfalls sehr labil ist und unter Depressionen leidet. Die beiden entdecken viele Gemeinsamkeiten. Ob die Liebe ihre Wunden heilen kann? Original-Titel: The Silver Linings Playbook Laufzeit: 115 Minuten Genre: Dramedy, USA 2012 Regie: David O. Russell FSK: 12 Schauspieler: Pat Bradley Cooper Tiffany Jennifer Lawrence Pat Sr. Robert De Niro Dolores Jacki Weaver Danny Chris Tucker Dr. Cliff Patel Anupam Kher