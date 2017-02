Gwens kleine Gefolgschaft ist besorgt, denn die klein gezauberte Prinzessin scheint ein wenig gereizt. Der Grund dafür könnte darin liegen, dass sie sich alleine fühlt. Sie vermisst einen Partner in ihrer Größe. William baut ihr eine passende männliche Puppe und Elspeth gelingt es, sie „lebendig“ zu zaubern, so dass Gwendolyn mit ihr lachen, reiten und spielen kann, was die Prinzessin sehr genießt und den armen Roderick sehr eifersüchtig macht. Er bekämpft die Puppe in einem Duell und verliert. Nun ist er gereizt.