Mehr als 300 Kilometer Straßennetz unter der Erde, in 1.400 Metern Tiefe, Temperaturen von mehr als 50 Grad: Die Arbeitsbedingungen unter Tage sind extrem. Sigmundshall bei Wunstorf ist das letzte produzierende Kalibergwerk in Niedersachsen. Hier werden rund 2,4 Millionen Tonnen Kalisalz pro Jahr gefördert. Fast 460 Kumpel sind Tag und Nacht im Einsatz. Damit die Arbeiten sicher durchgeführt werden können, ist der Wettersteiger jeden Tag damit beschäftigt, Temperaturen, Frisch- und Abluft zu kontrollieren. Denn wenn etwas nicht stimmt, kann schnell Lebensgefahr für die Arbeiter drohen. Um die hohen Temperaturen in mehr als 1.000 Metern Tiefe für die Männer unter Tage erträglich zu machen, können sich die Kumpels in Klimakabinen mit 30 Grad Innentemperatur "abkühlen". Bis zu sechs Liter Wasser trinkt ein Kumpel pro Schicht. Die Grubenwehr, der Sanitäts- und Feuerwehrdienst unter Tage, muss sich regelmäßig auf mögliche Unglücke vorbereiten. 41 Mann zählt die Rettertruppe. Wer hier arbeitet, muss topfit sein. Denn die Bergung unter Tage ist alles andere als ein Kinderspiel. Diese Folge aus der Reihe "Wie geht das?" zeigt, wie kräftezehrend und fordernd der Kalibergbau in Niedersachsen für die Arbeiter immer noch ist. Ein Job, der die Kumpel aber auch zusammenschweißt. Denn auf ihre Kameradschaft sind sie in Sigmundshall besonders stolz.