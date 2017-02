Wettlauf um Leben und Tod: Zwei Supermarkt-Räuber sperren ihr Opfer in die Toilette ein dann legen sie Feuer. Verzweifelt versuchen Helfer, die Dame zu retten. Wird es ihnen gelingen? / In der eigenen Wohnung ermordet: Eine Frau verständigt die Polizei. In der Wohnung einer Nachbarin stimmt etwas nicht. Als die Polizei die Tür öffnet, machen die Beamten eine schreckliche Entdeckung. / Erfolg lockt Kriminelle: Mit einer besonderen Geschäftsidee startet ein junges Unternehmen durch. Doch auch Kriminellen ist der Erfolg offenbar nicht verborgen geblieben. / Tod auf dem Parkplatz: Ein junger Familienvater wird ermordet. Seine Leiche liegt am Rande eines abgelegenen Parkplatzes. Der Mord gleicht einer Hinrichtung. Was steckt dahinter? / Mit Messern bedroht: Vier junge Leute machen einen nächtlichen Ausflug zu einem Aussichtspunkt. Dort stürzen sich zwei bewaffnete Männer auf die Gruppe. Plötzlich ist eines der Opfer verschwunden. / Überfall am helllichten Tag: Ein Trio überfällt eine Frau an einer Bushaltestelle am helllichten Tag, mitten in der Stadt. Sie wollen ihre Handtasche und gehen äußerst brutal vor, mit schlimmen Folgen für das Opfer. - In der eigenen Wohnung ermordet