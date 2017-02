Mehr als 60 Jahre ist es her, dass Nikita Chruschtschow - der Chef der Kommunistischen Partei der Sowjetunion - auf dem XX. Parteitag der KPdSU in Moskau eine viel beachtete Rede hielt. Mehrere Stunden lang rechnete er mit der Politik Stalins ab und mit dem Kult um seine Person. Diese Rede vom Februar 1956 schlug ein wie eine Bombe und war der Auftakt für die öffentliche Auseinandersetzung mit dem Stalinismus. LexiTV beschäftigt sich in dieser Ausgabe mit Stalins Herrschaft und den Auswirkungen. Die Sendung erinnert an die Zeit des sogenannten "Großen Terrors" zwischen 1937 und 1938, in der etwa 750.000 Sowjetbürger erschossen wurden, an den Alltag der Häftlinge im Zwangsarbeitslager Workuta und an den Stalinkult in der DDR. Ein Film erzählt die Geschichte von zwei Männern aus Dresden und Aue, die nach Moskau fahren, um dort nach den Spuren ihrer Väter zu suchen, die Anfang der 50er Jahre spurlos verschwanden.