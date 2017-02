Dr. Johannes Wimmer verordnet Wissen als Medizin. In dieser Sendung bietet er sieben überraschende Fakten rund um das Thema Naturmittel. Kalte Wickel, heiße Hühnersuppe, Warzen die nach dem Besprechen wirklich verschwinden: Stimmt es, was die Großmutter schon immer behauptet hat? Von welchen Hausmitteln sollte man unbedingt die Finger lassen? Und wieso wirkt Akupunktur, obwohl es offenbar egal ist, wohin die Nadel gestochen wird? Wissen zum Weitersagen, Wissen, das dem Wohlbefinden gut tut und sogar gesund macht. Denn, was an medizinischem Halbwissen und verzerrten Medizin-Mythen bekannt ist, ist bei genauem Hinsehen häufig schlichtweg falsch. Das kann manchmal überraschende oder auch komische Folgen haben, sich aber auch als fataler Irrtum herausstellen. Dr. Johannes Wimmer ist durch seinen Videoblog zum Thema Gesundheit vielen Leuten schon aus dem Internet bekannt. Seit September 2015 verstärkt Dr. Johannes Wimmer auch das Gesundheitsmagazin "Visite". Dort gibt der promovierte Mediziner mit großem Erfolg regelmäßig alltagstaugliche Tipps und praktische Ratschläge eines Insiders.