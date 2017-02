Die Kulturscheune steht in Flammen. Der Feuerwehr gelingt es unter Mathis? Leitung, Gunter bewusstlos und schwer verletzt zu bergen. Freunde und Familie bangen um Gunters Leben. Als Mielitzer erfährt, dass Gunter vor seiner Brandstiftung gar nicht tot war, wird er von Schuldgefühlen gepeinigt, leugnet aber seine Anwesenheit in der Scheune kurz vor dem Brand. Während Mielitzer vor den Trümmern der Kulturscheune klar wird, wie sehr er sich isoliert hat, werden Ben und Sandra, Eliane und Mathis, Sydney und Thomas daran erinnert, wie wichtig es ist, zueinander zu stehen. Der Versuch von Thomas und Carla, Sandra mit Ben zu verkuppeln, scheitert an Bens Feuerwehreinsatz bei der brennenden Kulturscheune. Carla macht der überraschten Sandra klar, dass Ben mehr als freundschaftliche Gefühle für sie hegt. Plötzlich sieht Sandra Ben mit anderen Augen. Theo will sich bei Thomas? Sekretärin Frau Krause einschleimen, damit die bei ihrem Mann die Genehmigung für Kimonaden-Stände auf den Märkten erwirkt. Doch der Versuch ist ebenso plump wie erfolglos.