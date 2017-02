Ohne Ankündigung statten Sebastians Schwester Miriam und sein Onkel Peter den Ladys einen Besuch in der Villa ab, um sich einen Eindruck von Sebastians Verehrerinnen zu machen. Was die Damen nicht wissen, eine von ihnen, die den besten Eindruck auf Sebastians Familie macht, darf am Abend mit ihm auf ein romantisches Blinddate gehen. Diese Entscheidung fällt jedoch auch Miriam und Peter nicht leicht. Miriam: "Sebastian hat eine tolle Wahl getroffen. Viele nette und hübsche Mädels." Für welche der Ladys werden sie sich entscheiden? Und wird Sebastian froh sein über ihre Wahl? Am nächsten Tag haben Inci, Viola, Janika und Erika auf einem Gruppendate wieder die Chance Sebastian näher zu kommen. Bei einem Fotoshooting im 50s Style soll jede der Damen mit Sebastian ein verliebtes Pärchen darstellen. Dabei sprühen vor allem mit einer der vier heftig die Funken. Sebastian: "Da war das Shooting eher Nebensache. Wir haben den Moment genutzt, unsere Nähe zu genießen." Das sorgt natürlich für Eifersucht bei den anderen Damen und ist der perfekte Ansporn, beim eigenen Shooting auch richtig Gas zu geben. Bei so viel Knistern sind die Fotos schnell vergessen. Das zweite Gruppendate wird abenteuerlich. Sebastian lädt Clea-Lacy und Cara auf einen Rundflug über Miami ein. Der turbulente Flug in dem kleinen Flieger muss aber abgebrochen werden, da Clea-Lacy sich in der Maschine unwohl fühlt. Im Anschluss darf eine der beiden Damen noch zu einem romantischen Candle-Light Dinner mit Sebastian in einer exklusiven Suite. Werden die beiden dort vielleicht sogar die Nacht verbringen? Währenddessen wird die Stimmung in der Ladysvilla immer angespannter. Vor allem Kattia sorgt für Streit zwischen den Frauen. Sie ist sich sicher, dass nicht alle es ernst mit Sebastian meinen. Und das will sie ihm auch sagen. Kattia: "Aber wenn er sie wirklich mag, stehe ich als die Hexe da, die die beiden auseinander bringen will." Wird sie Sebastian wirklich davon erzählen? Und wird das seine Entscheidung beeinflussen? Bei der fünften Nacht der Rosen ist die Anspannung bei den Ladys riesig. Aber auch Sebastian muss wichtige Entscheidungen treffen. Welche der Ladys konnte ihm in dieser Woche näher kommen und sich eine der heißbegehrten Rosen sichern? Und wer hat seine Chance verpasst, die große Liebe zu finden?