Detective Olivia Benson und ihre Kollegen klären in New York Sexualverbrechen und Gewalttaten an Kindern auf: Nachdem die SVU einen anonymen Brief mit Bildern eines halbnackten Jungen erhält, macht sich das Team auf Spurensuche. Die Ermittlungen führen zu einem Haus in der Fort Washington Avenue, in dem der Junge mit dem Namen Diego Benites wohnt. Als plötzlich Nervengas in den Raum strömt, kann Benson gerade noch den Rettungsdienst alarmieren, bevor sie ohnmächtig wird. (SV1)