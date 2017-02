Pizza, Pommes und Co. gehören der Vergangenheit an. Dafür stehen in den nächsten acht Wochen Gemüse, Salat und mageres Fleisch auf dem Speiseplan von Abnehm-Duo Christopher (31) und seinem besten Kumpel Rene (36) sowie der Einzelkämpferin Jessica (21). Außerdem geht es dreimal pro Woche ins Fitnessstudio. Denn mit der Kombination aus fettarmer Ernährung und viel Bewegung sollen mit der Methode "Fat Fight" die Kilos purzeln. Rene möchte dadurch seinen knackigen Beachbody wieder zurückbekommen. Noch vor wenigen Jahren war er eine echte Sportskanone mit Sixpack. Zusammen mit seinem Kumpel Christopher kämpft er nun gegen die Pfunde an. Jessica will als Einzelkämpferin antreten. Eine schlanke Figur ist ein lang gehegter Traum der schüchternen Auszubildenden. Ihr gemeinsames Ziel: zehn Kilo abnehmen in nur acht Wochen! Vier Wochen nach der Abspeckphase wollen die Coaches Felix und Aleks von unseren Diät-Testern natürlich wissen: Wer hat die Ernährungsumstellung durchgezogen und wer wurde rückfällig?