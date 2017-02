Auf einem Bauernhof in der nordfranzösischen Provinz Picardie macht die Polizei einen grausigen Fund: Die Familie wurde bestialisch umgebracht und ausgeraubt - der jüngste Fall in einer Serie von brutalen Raubmorden. Zur gleichen Zeit geht in Paris bei Kommissar Maigret (Rowan Atkinson) ein anonymer Notruf ein. Ein Mann ist panisch vor Angst und behauptet, dass ihn Mörder verfolgen. Bevor Maigret mehr in Erfahrung bringen kann, legt der Unbekannte jedoch auf. Noch in derselben Nacht wird der Anrufer tatsächlich erstochen. Auf einem kleinen Platz findet die Polizei seine Leiche, die bis zur Unkenntlichkeit entstellt ist und laut Augenzeugen aus einem Auto geworfen wurde. Für Maigrets Vorgesetzten ist die Sache klar: Er vermutet einen Bandenkrieg unter Verbrechern und möchte wenig Arbeit in die Aufklärung stecken. Dem Kommissar aber geht der Fall unter die Haut. Schließlich findet er heraus, wer der Ermordete war und dass dieser mit seiner Frau ein Bistro betrieb. Die Witwe Nina (Nathalie Armin) ist allerdings wie vom Erdboden verschwunden, das Lokal geschlossen. Weil es keine Spur für weitere Ermittlungen gibt, setzt Maigret ohne Wissen seiner Vorgesetzten auf ungewöhnliche Methoden. Als vermeintlicher Wirt betreibt er das Bistro mit seiner eigenen Gattin (Lucy Cohu) weiter. Was der Kommissar nicht ahnt: Schon bald bekommen es die beiden mit der gefährlichen Bande zu tun, die für die Mordserie in der Picardie verantwortlich ist. Rowan Atkinson als Kommissar Maigret schlüpft im zweiten Fall der neuen Krimi-Reihe in die ungewohnte Rolle des Lockvogels. In "Ein toter Mann" muss der geniale Ermittler einen Fall lösen, der ihn stark bewegt. Mit beeindruckender Ausstrahlung meistert Atkinson, bekannt als 'Mr. Bean', seine Rolle in dem britischen TV-Krimi. Die Vorlage gilt als einer der komplexesten Romane der Maigret-Bestseller von Georges Simenon. Diesem Anspruch wird der preisgekrönte Regisseur und Krimispezialist Jon East mit cleveren Wendungen und einem stilsicheren Gespür für Atmosphäre gerecht. Gekonnt taucht er mit diesem spannenden Fernsehfilm in die düstere Pariser Halbwelt der 1950er ein.