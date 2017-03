Doctor Who Heute | ONE | 20:15 - 21:00 Uhr | SciFi-Serie Infos

Der Planet Neptun wird von der Le-Verrier-Raumstation umkreist. Als der Kontakt zur Besatzung abgebrochen ist, macht sich ein Rettungsteam auf den Weg, um nach dem Rechten zu sehen. Auch der Doktor und Clara haben sich eingefunden und entdecken sonderbare Videoaufzeichnungen zwichen den Trümmern der Station. Schnell wird klar mit wem die Zeitreisenden es zu tun haben: Sandman-Monster... (Premiere in ONE) Untertitel: Morpheus Arme Laufzeit: 45 Minuten Genre: SciFi-Serie, GB 2015 Regie: Justin Molotnikov Folge: 9 FSK: 12 Schauspieler: The Doctor Peter Capaldi Billie Piper David Tennant Clara Jenna Coleman Rassmussen Reece Shearsmith Nagata Elaine Tan