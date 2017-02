Genug - Jeder hat eine Grenze Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:30 Uhr | Thriller HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Es ist nicht das große Glück, das Slim mit Mitch gefunden hat. Er lässt nämlich kurz nach ihrer Hochzeit und der Geburt ihrer Tochter die Fäuste sprechen. Nach fünf Jahren hat Slim genug und flieht mit dem Mädchen. Mitch setzt alle Hebel in Bewegung, um die beiden zu finden. Nur knapp entkommen Mutter und Tochter. Nun setzt Slim zur Gegenoffensive an... Original-Titel: Enough Laufzeit: 135 Minuten Genre: Thriller, USA 2002 FSK: 12 Schauspieler: Slim Hiller Jennifer Lopez Mitch Hiller Bill Campbell Ginny Juliette Lewis Joe Dan Futterman Phil Chris Maher Gracie Hiller Tessa Allen