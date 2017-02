Baran ist frustriert. Während des kurdischen Unabhängigkeitskampfes war er stolzer Peshmerga gewesen, mit unerschütterlichen Idealen und einer Mission. Diese ist nun erfüllt, Iraki Kurdistan ist unabhängig, doch nun ist der geborene Kämpfer gezwungen, den Bürokraten und Politikern dabei zuzusehen, wie sie allmählich seine Träume von Freiheit und ehrlichem Staat zum Platzen bringen. Daher lässt er sich ins Grenzland versetzen, um dort, wo die Welt noch unkompliziert ist, als "Dorfsherrif" für Recht und Ordnung sorgen zu können. Im Dorf trifft er auf die junge Lehrerin Govend, die zum Ärger ihrer Familie genauso idealistisch ist wie Baran, und im armen Dorf, in dem Grenzschmuggler und Bildungsmangel herrschen, die Zukunft des Landes zu lehren versucht. Die beiden Außenseiter kommen sich näher und sehen sich bald Aziz Aga gegenüber, dem Chef des organisierten Verbrechen, der in den beiden Weltverbesserern ein Problem sieht ... "My Sweet Pepper Land" gibt sich wie ein Western: Abgeschieden vom Rest der Zivilisation machen sich zwei Neulinge daran, das eingefahrene Machtgleichgewicht eines Dorfes zu kippen. Die malerische "Prärie" Kurdistans bietet dafür die perfekte und originelle Kulisse.