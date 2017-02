In meinem Himmel Morgen | ORF 2 | 00:10 - 02:10 Uhr | Fantasydrama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die vierzehnjährige Susie wird zum Opfer eines brutalen Mordes. Ihre Seele wandert in eine Zwischenwelt, aus der sie nicht nur die Mordermittlungen beobachtet, sondern auch das unendliche Leid ihrer Angehörigen und Freunde miterlebt. Ihr Mörder läuft derweil frei herum. Original-Titel: The Lovely Bones Laufzeit: 120 Minuten Genre: Fantasydrama, USA, GB, NZ 2009 FSK: 12 Schauspieler: Susie Salmon Saoirse Ronan Jack Salmon Mark Wahlberg Abigail Salmon Rachel Weisz George Harvey Stanley Tucci Grandma Lynn Susan Sarandon Brian Nelson Jake Abel Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets