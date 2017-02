Brigitte hat eine vorübergehende Bleibe für Pauls Mediatoren-Praxis gefunden. Ein großer Raum in der Anwaltskanzlei ihres Schwagers Rudi Schober, einem sonderlichen Kauz, der in einem unglaublichen Saustall residiert, wird dafür eingerichtet. Paul bedankt sich bei Rudi mit der Schlichtung eines Rechtsstreites. Ein LKW-Fahrer klagt die Ärztin, die ihn nur durch die Amputation eines Fußes aus dem verunfallten Tankwagen befreien konnte, der zu explodieren drohte. Sowohl Ella als auch Paul versuchen Luis behutsam auf den Hintergrund Lisas aufmerksam zu machen. Luis will aber nichts davon hören. Er verteidigt Lisa mit den Schauergeschichten, die sie ihm über ihre Vergangenheit erzählt hat. Zufällig beobachtet Lisa Ella nach deren Besuch bei Luis wie diese erbricht. Messerscharf schließt sie auf Schwangerschaft und macht eine dementsprechende Andeutung bei einem Besuch bei Pauls Mutter.