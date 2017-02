Oscargekrönte Glanzrolle von Julianne Moore! In dem prominent besetzten Drama erhält sie mit 50 als Uni-Professorin und Mutter die überraschende Diagnose Alzheimer. Kristen Stewart als Tochter und Alec Baldwin als Ehemann unterstützen sie im stetigen Kampf gegen das Vergessen. Mitreißend, berührend - einfach sehenswert!Die renomierte Linguistik-Professorin Alice Howland, Mutter dreier erwachsener Kinder, lebt glücklich verheiratet in New York. Als sie bei einem Vortrag den Faden und wenig später beim Joggen hoffnungslos die Orientierung verliert, sucht sie einen Neurologen auf. Dieser diagnostiziert bei der 50-jährigen eine früh auftretende, vererbbare Form von Alzheimer. Umsorgt von Ehemann John und ihrer jüngeren Tochter Lydia stemmt sich Alice mit allen Mitteln gegen die Anzeichen ihres geistigen Verfalls.Mit Julianne Moore (Alice Howland), Alec Baldwin (John Howland), Kristen Stewart (Lydia Howland), Kate Bosworth (Anna Howland-Jones), Shane McRae (Charlie Howland-Jones), Hunter Parrish (Tom Howland)91.01(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)