Nachdem Aufständische mit einem Lkw den Zaun von Wayward Pines beschädigt haben, ist der Aufruhr groß. Die Bürger verlangen, dass die Schuldigen bestraft werden. Im Krankenhaus verschlechtert sich Amys Zustand zusehends. Mrs. Fisher ermutigt Ben, seine Mitschüler über die Umstände der Bombenexplosion aufzuklären. Doch was Ben zu sagen hat, erfreut seinen Vater nicht. Theresa wird in der Zwischenzeit von Pam bestärkt, Parzelle 33 genau zu untersuchen. Was sie dort vorfindet, beeinflusst ihre Einstellung zur Stadt. Kate sitzt immer noch im Gefängnis, und die Einwohner fordern ihre Hinrichtung. Die Folgen der Serie "Wayward Pines" sind nach der jeweiligen Ausstrahlung in ZDFneo über die funk App von ARD und ZDF online verfügbar.