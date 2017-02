Neuigkeiten in Rosenheim: Gleich zwei neue Kommissare unterstützen die Kollegen im Kommissariat. Da ist zum einen Verena Danner aus Regensburg und Oliver Gehring aus München. Achtziger geht bei Danner von einem Versehen aus und versucht, die Versetzung so schnell wie möglich rückgängig zu machen. Es stellt sich jedoch heraus, dass sie freiwillig in Rosenheim ist. Zum anderen wird Oliver Gehring aus München mit Spannung erwartet. Der Hauptkommissar möchte am liebsten Karriere beim BKA machen, was besonders Sekretärin Stockl interessant findet, glaubt sie doch, Gehring sei ein richtiger Profiler. Während der Neue noch auf sich warten lässt, wird Danner zu ihrem ersten Einsatz gerufen: Bei einem morgendlichen Surfausflug entdeckt Controller Lorenz die Leiche des Windsurfers Jakob Brandner. Noch am Tatort stellt Pathologin Mai fest, dass die Insulinpumpe des Toten manipuliert wurde. Brandner starb daraufhin an einer Überdosis Insulin. Ein Gespräch mit Stefan Waxenberger, Freund und Geschäftspartner des Toten, macht Danner auf Christina Schweiger aufmerksam. Die Lebensgefährtin des Opfers soll eifersüchtig gewesen sein. Ist Schweiger zur Mörderin geworden, nachdem sie erfahren hat, dass Brandner eine Affäre hat? Gleichzeitig gerät Richard Kohlhuber in den Fokus der Ermittlungen. Der Sportartikelhersteller soll einen Streit mit dem Opfer gehabt haben. Aber auch Stefan Waxenberger rückt auf die Liste der Verdächtigen, nachdem bekannt wird, dass Waxenberger Geld aus der gemeinsamen Kasse gestohlen hat. Blieb es nicht nur dabei? Mit Hilfe einer interessanten Nachricht auf dem Laptop des Opfers können Gehring und Danner schließlich ihren ersten gemeinsamen Fall aufklären.