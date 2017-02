Der Cowboy und Indianer-Check: Bei "Cowboys und Indianer" denkt Tobi sofort an Revolverhelden, Saloons, staubige Prärielandschaften und tapfere Häuptlinge. Aber stimmt das auch? Tobi checkt, wie das Leben im Wilden Westen wirklich war und was dran ist, an der ewigen Feindschaft zwischen Cowboys und Indianern. Zuerst tritt Tobi in einer Westernstadt in Eging am See zum Duell an. Nur wenn er gewinnt, verrät ihm Wildwest-Profi Teddy, wie die Cowboys gelebt haben. Klar, dass sich der Checker anstrengt! Später nimmt Tobi eine andere Fährte auf: in Prosmering trifft er Häuptling Tatanka, der im wahren Leben Helmut heißt. Von ihm erfährt Tobi, wann ein Indianer überhaupt zum Häuptling wurde und wie die Ureinwohner Amerikas heute leben. Zum Schluss muss Tobi noch seinen ganzen Mut beweisen! Westernpferd Jolly wartet auf ihn. Und selbst wenn er sich rauf traut, fragt sich immer noch, wie lange er sich als Cowboy im Sattel halten kann....