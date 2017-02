Am 6. Dezember 2015 feierte das Musical "Aladdin" Europa-Premiere am Theater Neue Flora in Hamburg. Sechs Monate lang wurde die Entstehung von "Aladdin - das Musical" begleitet: Vom Casting der Hauptdarsteller über die harten Proben bis hin zur Premiere in Hamburg. Beleuchtet wird auch die emotionale Geschichte des jungen Hauptdarstellers Richard-Salvador Wolff ('Aladdin'), der in nur sechs Monaten vom unbekannten Musical-Studenten zum neuen "Aladdin-Star" wird. Dabei unterstützt ihn unter anderem 'DSDS'-Gewinner und Musical-Darsteller Alexander Klaws ('Tarzan'), der im Interview so offen wie nie über seine Erfahrungen als Musical-Insider spricht. Außerdem werden die Hamburger Hauptdarsteller Richard-Salvador Wolff ('Aladdin') und Bühnenpartnerin Myrthes Monteiro ('Jasmin') in die USA begleitet. Hier werden sie von ihren amerikanischen 'Aladdin'-Kollegen in die Geheimnisse der 'Aladdin'-Magie eingeweiht - denn am Broadway brach das musikalische Märchen aus 1001 Nacht bereits alle Rekorde. Zudem öffnet 'Aladdin'-Komponist und 8-facher Oscar-Gewinner Alan Menken exklusiv die Tore zu seinem luxuriösen Anwesen bei New York und verrät, welche bisher unveröffentlichten Songs im Musical zu hören sein werden. Die Dokumentation taucht in die magische Musical-Welt zwischen fliegendem Teppich und Wunderlampe ein. Doch kann es wirklich gelingen, den Zauber der "Arabischen Nächte" erfolgreich nach Deutschland zu importieren? Und welches Millionengeschäft steckt dahinter?