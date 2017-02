Rufus will einfach nur in Ruhe sein letztes Kapitel fertig schreiben. Doch erst wird er von KayC dabei gestört und dann taucht auch noch die eifersüchtige Britta auf. Trotz aller Widrigkeiten kann er seinen Roman endlich zu Ende bringen. Neugierig will Britta das letzte Kapitel lesen, doch Rufus untersagt es ihr. Britta hält sich natürlich nicht an das Verbot und ist zutiefst getroffen, als sie das Ende liest. Denn getrieben von ihrer Eifersucht glaubt sie in dem Ende einen Beweis für Rufus' Affäre mit KayC gefunden zu haben... Paco blickt angespannt in die Zukunft. Die Schulden, die er durch die Reparatur der Turnhalle hat, lasten schwer auf seinen Schultern. Derweil hat Ringo eine Idee, wie er die gesamten Schulden auf einen Schlag loswerden kann: Paco wird das Gesicht einer neuen Sportkampagne. Als er Paco diesen Plan stolz präsentiert und hofft, damit ihre Freundschaft retten zu können, erteilt Paco ihm eine klare Absage. Er will weder Ringos Freundschaft, noch will er ihn weiter als Partner in der Turnhalle. Caro ist tief verletzt von Maltes fiesen Worten. Sein Verhalten macht ihr einmal mehr klar, dass alles, was einmal zwischen ihnen war, kaputt ist. Caro hat einfach keine Energie mehr für die ständigen Streitereien. Auch wenn es sie noch so sehr schmerzt, sie will endlich nach vorne sehen. Als Malte sich für seinen Ausbruch entschuldigt, ist es bereits zu spät. Caro hat einen Schlussstrich gezogen...