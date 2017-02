In Folge 3 stehen diese von Ski-Legende und Spielleiter Markus Wasmeier begleitete sowie von Sportreporter Marco Hagemann kommentierte Wettkämpfe auf dem Programm: Das versunkene Paddel: Für jeden Athleten liegt im Meer circa 70 Meter entfernt vom Ufer ein SUP (Stand Up Paddle Board) bereit. Auf dem Meeresgrund liegen die zu den SUPs gehörenden Paddel, die an Sandsäcken befestigt sind. Aufgabe ist es, das Paddel unter Wasser so schnell wie möglich zu bergen. Wer das geschafft hat, steigt auf das SUP und paddelt so schnell wie möglich zurück zum Strand. Der schnellste Sportler gewinnt. Angeleint: Jeder Sportler wird mit einem Karabinerhaken an einem Tau festgeklinkt. Das Tau schlängelt sich durch ein 4 Meter langes Holzgerüst, auf drei verschiedenen Ebenen. Die angeleinten Athleten müssen dem Seilverlauf folgen und sich durch die Gerüstkonstruktion schlängeln. Wer das als erster geschafft hat, gewinnt. Hoch hinaus - Heimspiel von Björn Otto: In einem Holzgerüst ist ein fünf Meter langes Klettertau aufgehängt. Die Sportler müssen das Seil hinaufklettern und die Glocke am oberen Ende des Seils läuten, um zu punkten. Die Athleten haben drei Minuten Zeit, um das Seil so oft wie möglich hochzuklettern. Der Sportler, der die meisten Meter zurückgelegt, gewinnt. - Hoch hinaus - Heimspiel von Björn Otto