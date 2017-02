Der mysteriöse "Mr. Scorpio" heuert Homer Simpson als seinen neuen Waffenentwickler an. In seinem Streben nach der Weltherrschaft benötigt der Superschurke eine Atomkanone, die mit der Hilfe des kernkrafterfahrenen Homer in nur wenigen Wochen fertiggestellt werden soll. Doch der Familie gefällt es gar nicht, dass man für diesen merkwürdigen Job aus Springfield wegziehen musste, und so wird es nichts mit der neuen Karriere auf der Seite des Bösen...