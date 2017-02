Zur Sanierung der Finanzlage seiner Praxis benötigt Paul Kemp dringend einen Kredit. Den jedoch verweigert ihm seine Bank. Paul ist ratlos. Ratlos ist auch Ella, als sie erfährt, dass sie schwanger ist. Das stellt ihren Plan wieder in Pauls Mediatoren-Praxis mitzuarbeiten stark in Frage. Doch in der Paartherapie kann und will sie dieses aktuelle Problem nicht bereden. Lisa hat sich mit einem üblen Trick an Pauls Bruder Luis heran gemacht und will so die Nähe zu Paul provozieren. Als Brigitte, die gute Seele von Pauls Praxis, erfährt, dass Ella hier einsteigen wird, streikt sie und es bedarf einiger Überredungskunst, sie wieder an den Arbeitsplatz zu bekommen. Ein Studienkollege Pauls, nun Professor an der Universität, hat ebenfalls Ärger an seinem Arbeitsplatz und ersucht Paul um Rat und Hilfe. Paul muss jedoch erkennen, dass ihn sein einstiger Freund bösartig belogen hat und der Fall ganz anders liegt. Buch: Uli Brée und Klaus Pieber