Paul Kemp wird vom Exekutor besucht. Seine Praxis wird delogiert, alles gepfändet. Paula, Ella und Brigitte richten sich in einem nahen Kaffeehaus provisorisch eine Büro-Ecke ein. Erste Kundschaft im neuen Ambiente, der Exekutor selbst, der eine gewalttätige Auseinandersetzung mit einer Dauerkundschaft hatte. Ella und Bürochefin Brigitte haben freundschaftlich zueinander gefunden. Ihr gesteht Ella, dass sie schwanger ist, und ihr Problem, dass sie nicht weiß, ob Paul oder Christian der Vater ist. Luis hingegen weiß genau, was er will, nämlich Lisa. Und so benützt er die Einladung seiner Mutter, die Hermann als ihren künftigen Ehemann vorstellen möchte, auch seine Traumfrau Lisa der versammelten Familie vorzustellen. Paul fällt aus allen Wolken eine folgenschwere Konfrontation scheint unumgänglich.