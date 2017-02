SpongeBob und sein bester Freund Patrick können ihr Glück kaum fassen, als die von ihnen so bewunderten „Drastiker“, eine Extremsportmannschaft, in ihre Unterwasserstadt kommt. Mit allen Mitteln versuchen die beiden, Mitglieder in deren Team zu werden / Sandy will unbedingt alle Rekorde, die je in Bikini Bottom erzielt wurden, übertrumpfen und SpongeBob soll sie dabei unterstützen.