Was bringt eine bisher unbescholtene Ministeriumsangestellte dazu, einen Richter anzugreifen und zu verletzen? Eva Maria Prohacek ist zufällig Zeugin der Attacke und beginnt zu ermitteln. Bei den Befragungen zeigt sich die Angreiferin Doris Kern wenig kooperativ. Ihr Ex-Mann Theo Schichter war, nachdem er sie schwer verletzt hatte, von Richter Koller freigesprochen worden. Nun soll ihre Schwester Carola sich vor demselben Richter verantworten. Carola Kern war zwischenzeitlich mit dem Ex-Mann ihrer Schwester liiert. Auch sie war, genauso wie ihre Schwester, extremer häuslicher Gewalt ausgesetzt. Als Prozessbeobachterin erlebt Eva Maria Prohacek einen äußerst manipulativen, die Zeugen verunsichernden und herabsetzenden Richter. Der Fall eskaliert, als Koller Doris Kern vor seinem Haus erschießt - offenbar in Notwehr. Ein Blick in vergangene Urteile des Richters macht deutlich, dass er oft willkürlich und mit unberechtigter Härte geurteilt hat. Doch Eva Maria Prohacek hat keine Befugnis, gegen dessen Willkür vorzugehen.