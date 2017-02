Mr. Charms üble Schwingungen: Kronecker bricht aus dem galaktischen Gefängnis aus und gibt sich auf der Erde als Musiklehrer Mr. Charm aus. Er ist auf der Suche nach einer Erfindung, die Professor Gehirnkopf auf der Erde versteckt hält: dem String-O-Matic. Mit seiner Hilfe lässt sich die Schwingungsfrequenz der subatomaren Strings verändern. Gelingt es Kronecker, der Erfindung habhaft zu werden, kann er in den fundamentalen Aufbau von Materie und Energie eingreifen, und Team Quantum endlich besiegen. Robbie ahnt zunächst nichts von der Identität des falschen Musiklehrers. Erst als Team Quantum von Amok laufendem Käse angegriffen wird, erkennt er, dass Mr. Charm hinter dem überraschenden Hinterhalt stecken muss. Denn die Musik, die bei dem Angriff zu hören war, stammt eindeutig aus der Feder von Allison. Und Allison spielt in der Schülerband, die Mr. Charm gerade betreut. Als Robbie Mr. Charm enttarnt, ist es fast zu spät. Durch ein speziell komponiertes Musikstück verändert Kronecker die Strings von Quantum Ray, so dass der Superheld nicht mehr Herr seines eigenen Körpers ist. Die Kometen-Krise: A-Te und G-Ce haben sich verflogen. Eigentlich hätten sie bei Pluto links abbiegen müssen. Doch der Zwergplanet befindet sich nicht mehr auf seiner Umlaufbahn um die Sonne. Tatsächlich hat ihn Weltraum-Gaunerin Contessa de Wurm gestohlen. Sie möchte ein neues Sonnensystem eröffnen, um das Land gewinnbringend an Neusiedler zu verkaufen. Durch die Gravitationskraft des weggezogenen Plutos hat sie allerdings auch einige Kometen aus dem nahegelegenen Kuipergürtel gerissen, die nun auf die Erde zurasen. Team Quantum hat alle Hände voll zu tun, um die Erde vor der Zerstörung zu bewahren. Dann entführt die Contessa auch noch Robbies Mutter, eine erfolgreiche Immobilienmaklerin. Sie soll den schleppenden Planetenhandel der galaktischen Gaunerin in Schwung bringen.