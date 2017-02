Berlin 1931. "Willkommen im Cabaret" singt der Showmaster (Joel Grey) im Cabaret Kit Kat Klub, wo man mit grell-aufreizenden Darbietungen zu verdrängen versucht, was sich in Deutschland politisch zusammenbraut. Im verrucht-verrauchten Nachtlokal ist die dekadente Welt noch in Ordnung, während die Berliner Strassen schon von den Märschen der Braunhemden erdröhnen. Star im Kit Kat Klub ist die US-amerikanische Sängerin Sally Bowles (Liza Minnelli), die sich lebenshungrig und hemmungslos ihren Weg nach oben sucht. Eines Tages zieht der englische Literaturstudent Brian Roberts (Michael York) in ihrer billigen Pension ein, und Sally verliebt sich. Das ungestüme Showgirl weckt schnell Gefühle in dem reservierten Briten. Aber Sallys Herz ist gross: Es ist noch genug Platz da für den reichen Baron Maximilian von Heune (Helmut Griem) und seinen exzentrischen Lebensstil. Doch der schillernde Lebemann ist auch hinter Brian her. Er lädt die beiden auf sein Landgut ein und verführt sie mit extravaganten Geschenken. Das Trio amüsiert sich, während der Nationalsozialismus bereits seine Schatten wirft, zum Beispiel auf Fritz Wedel (Fritz Wepper), der bei Brian Englischunterricht nimmt und sich sterblich in die schöne Jüdin Natalie Landauer (Marisa Berenson) verliebt. Die Schicksalsfäden verstricken sich mehr und mehr in den Wirren der Zeit. Sally singt weiter und träumt von der großen Karriere. Regisseur Bob Fosse ("All That Jazz") landete 1972 mit seinem kaleidoskopischen Musical "Cabaret" einen Kinoerfolg, der mit acht Oscars belohnt wurde, unter anderem für die Beste Regie, die Beste Hauptdarstellerin, Liza Minnelli, und den Besten Nebendarsteller, Joel Grey. Dem Film gehen das Broadway-Musical "Cabaret" und ein Bühnenstück von John Van Druten voraus, das wiederum auf dem autobiographischen Roman "Leb wohl, Berlin" von Christopher Isherwood basiert.