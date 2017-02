Johann Stanzerl sieht sich umzingelt. Alle anderen Geschäftslokale seines Wiener Viertels sind bereits in türkischer Hand. Nur sein geliebtes Café "Prinz Eugen", benannt nach dem berühmten österreichischen Feldherrn, der die Türken an der Einnahme Wiens hinderte, leistet mit seiner österreichischen Stammkundschaft noch Widerstand. Johann und seine Frau Sofie sind im Begriff, ihr Kaffeehaus zu erweitern. Der Pachtvertrag mit dem Grafen von Wildmannsdorf ist unterzeichnet, die illegale Ablöse bezahlt. Der Tag, an dem feierlich die Mauer zum zukünftigen Raucherraum eingerissen werden soll, läuft jedoch anders als geplant: Statt der polnischen Arbeiter taucht der türkische Geschäftsmann Mustafa mit seiner Familie auf und beginnt, die Mauer von der gegenüberliegenden Seite niederzureißen. Mustafa braucht Platz für sein neues Restaurant, das im Übrigen auch das Café "Prinz Eugen" ersetzen soll. Offenbar hat der saubere Graf von Wildmannsdorf, bevor er sich nach Indonesien absetzte, dasselbe Geschäftslokal zweimal vergeben. Allerdings hat Mustafa gleich das ganze Haus erworben und damit auch die Wohnung der Stanzerls. Schlimmer kann es für Johann kaum kommen. Der Feind steht nicht nur im Haus, er ist zudem der Hausherr. Hier bleibt nur eines - erbitterter Widerstand. Johann bekommt Hilfe von gänzlich unvermuteter Seite, als ein Gemälde vom Prinzen Eugen, das im Café einen Ehrenplatz einnimmt, eine höchst sonderbare Form von Eigenleben entwickelt.