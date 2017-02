Als Bild von einem Muttersöhnchen steht der Bankangestellte Wolferl durch und durch unter der Aufsicht von Mutti Maria. Eva, eine Kosmetikerin, die es aus Sachsen der Arbeit wegen nach Wien verschlagen hat, will das ändern. Sie ahnt nicht, zu welcher perfiden Kreativität Maria fähig ist, wenn es um die Verteidigung ihres Territoriums Wolferl geht. Wenn ihn seine Mutter Maria nicht gerade bekocht, beschützt oder bevormundet bzw. er nicht mit seiner Modelleisenbahn spielt, lebt Wolferl Schröder manchmal das Leben eines ganz normalen 38-Jährigen. Allerdings beschränkt sich das auf die Arbeit als Angestellter in einer Bank, denn danach ist Wolferl wieder "Muttis Liebling" und brav zu Hause an Mamas Seite, die ihm Kuchen und Kakao mit Schlagobers serviert. Das gefällt weder Wolferls Vater Josef, der längst eine Freundin hat und dabei ist, kurz vor dem 40. Hochzeitstag die verlogene Vorzeigeehe mit Maria zu beenden, noch seiner Schwester Nannerl. Als Wolferl eines Tages von zwei Kolleginnen einen Gutschein für eine kosmetische Beratung bekommt, lernt er die Kosmetikerin Eva kennen. Damit beginnt Wolferls Verwandlung, denn die attraktive Sächsin macht das Muttersöhnchen nicht nur äußerlich zum richtigen Mann. Aus dem Mauerblümchen mit Krankenkassenbrille und scharf gezogener Scheitelfrisur wird ein begehrenswerter Junggeselle mit Sex-Appeal. Nannerl ist begeistert, nur Maria ist entsetzt und wittert eine Rivalin. Als sich zwischen Wolferl und Eva tatsächlich eine Beziehung entwickelt und Wolferl daheim seine Sachen packt, um ab sofort bei seiner ersten großen Liebe zu wohnen, zieht Maria alle Register auf der großen Orgel der Schuldgefühle, Selbstmorddrohungen inklusive. Doch Mutter und Modelleisenbahn bleiben zurück, Wolferl zieht zu Eva. Am Hochzeitsjubiläum der Eltern soll Maria dann Wolferls Eva kennenlernen, doch die Feier wird zum Fiasko.