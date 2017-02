Unheimliche Begegnung der Dritten Art - Director's Cut Heute | 3sat | 23:15 - 01:30 Uhr | SciFi-Drama HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Wie von einer geheimen Macht gesteuert zieht es Roy Neary zu einem Berg in Wyoming. Er ist nicht der einzige, der Nachts mysteriöse Lichter gesehen hat, die ihn nicht mehr loslassen. Der Ingenieur will unbedingt herausfinden, was dahinter steckt. Könnte es sich um Besuche aus dem All handeln? Original-Titel: Close Encounters of the Third Kind Laufzeit: 135 Minuten Genre: SciFi-Drama, GB, USA 1977 Regie: Matthew Robbins, Steven Spielberg FSK: 12 Schauspieler: Roy Neary Richard Dreyfuss Claude Lacombe François Truffaut Ronnie Neary Teri Garr Jillian Guiler Melinda Dillon David Laughlin Bob Balaban Barry Guiler Cary Guffey