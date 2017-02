Liebe bis in den Mord - Ein Alpenthriller Heute | ZDF neo | 21:45 - 23:15 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Kurz vor der Hochzeit mit Thomas (Thomas Unger) wurde Sonja von ihrem Ex Adrian (Gabriel Raab) vergewaltigt. Aus Scham ging sie nicht zur Polizei. 15 Jahre später drängt sich Adrian wieder in Sonjas Leben: Er behauptet, der Vater ihrer 14-jährigen Tochter zu sein. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Drama, D 2016 Regie: Thomas Nennstiel Schauspieler: Sonja Gruber Felicitas Woll Adrian Krailling Gabriel Raab Thomas Gruber Thomas Unger Anna Gruber Paulina Hobratschk Birgit Thalbach Nina Kronjäger Katharina Gruber Gisela Schneeberger Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets