Bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in St. Moritz hat er seine Klasse erneut unter Beweis gestellt: Deutschlands Ski-Star Felix Neureuther erkämpfte nach Platz zehn im ersten Lauf, dank einer herausragenden Leistung im zweiten Durchgang, noch die Bronze-Medaille im WM-Slalom - somit sorgte er einmal mehr für den einzigen Lichtblick in einer mageren DSV-Bilanz. Am Samstag wird Neureuther als Gast im "aktuellen sportstudio" mit ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein noch einmal auf die emotionalen Momente von St. Moritz zu sprechen kommen und sich zu seiner weiteren Karriereplanung äußern. Der 32-jährige Sohn von Doppel-Olympiasiegerin Rosi Mittermeier und Christian Neureuther ist über Deutschland hinaus populär und engagiert sich in verschiedenen sozialen Projekten. Daneben steht wie gewohnt der aktuelle Spieltag der Fußball-Bundesliga mit dem FC Bayern, RB Leipzig und Borussia Dortmund im Blickpunkt. Das Abendspiel bestreiten die ambitionierten Teams von Hertha BSC und Eintracht Frankfurt. Die ausführliche Zusammenfassung kommentiert Béla Réthy aus dem Berliner Olympiastadion. Weitere Themen der Sendung kommen aus dem Wintersport: WM Ski nordisch in Lahti/Finnland (Skispringen Herren), Bob/Skeleton-WM am Königssee. - Fußball: Bundesliga, 22. Spieltag, Topspiel: Hertha BSC - Eintracht Frankfurt; Bayern München - Hamburger SV; Bayer Leverkusen - 1. FSV Mainz 05; Darmstadt 98 - FC Augsburg; SC Freiburg - Borussia Dortmund; RB Leipzig - 1. FC Köln; VfL Wolfsburg - Werder Bremen (Fr.); Zweite Liga, 22. Spieltag, Hannover 96 - Bielefeld Düsseldorf - 1. FC Heidenheim