Das Escort-Girl Tamara Frings wird tot von ihrer Mitbewohnerin in der Badewanne gefunden. Für Professor T. beginnt sein härtester Fall, stand er dem Opfer doch näher, als alle vermuten. Zwar weist die leere Packung Schlaftabletten auf Selbstmord hin, aber für einen Tod durch Ertrinken fehlen die typischen Male. Uneinig wegen der tatsächlichen Todesursache suchen die Kommissare Deckert und Winter Rat bei Professor T. Pikanterweise gehörte der Professor zu Tamaras Kundenkreis und stand ihr darüber hinaus emotional sehr nahe. Ohne Anneliese und Daniel von seiner besonderen Beziehung zum Opfer zu erzählen, nimmt er die Ermittlungen auf und gerät prompt selbst unter Verdacht, als die Sache publik wird. Für Rabe eine Genugtuung, der Professor steht am Abgrund. Obwohl nun von der Polizeiarbeit ausgeschlossen, setzt T. seine Spurensuche dennoch fort. Zu gut kannte er Tamara, zu wichtig ist ihm die Aufklärung des Falls. Dass er dabei in der feinen Gesellschaft, aus der Tamaras Kunden kamen, ordentlich Staub aufwirbelt und Honoratioren gegen sich aufbringt, interessiert ihn nicht im Geringsten. Für ihn zählt nur eins: Tamaras Mörder zu überführen. Letzte Folge "Professor T."