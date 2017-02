Endlich finden Andreas Marthaler und seine Freundin Sarah einmal Zeit für einen romantischen Ausflug, doch dieser endet jäh in einem Notfall. Anne, die 16-jährige Tochter des Bergretter-Kollegen Michael, eilt vollkommen aufgelöst herbei. Ihr Freund Max ist ohne Sicherung eine Wand hochgeklettert und droht nun abzustürzen. Ohne zu zögern, machen sich Andreas und Sarah auf, um dem Jungen zu helfen. Und tatsächlich steckt er ziemlich in der Klemme. Nach der erfolgreichen Rettung bringt Andreas Anne nach Hause. Sie erzählt ihm, dass dieser "Ausflug" Teil eines Spiels namens Geo-Caching ist, das Anne mit ihren Freunden Max und Tim gespielt hat: eine moderne Schnitzeljagd, bei der man anhand von GPS-Koordinaten ans Ziel gelangt. Dass man dafür sein Leben aufs Spiel setzen kann, ist für Andreas unbegreiflich. Annes Eltern wissen von dem Hobby ihrer Tochter natürlich nichts und vermuten sie bei einer Freundin. Zu Hause hat Michael indes alles vorbereitet, um seiner Frau Marion endlich reinen Wein über seine Beziehung zu Bea einzuschenken. Schon lange hadert er mit sich und der Liebe zu seiner Kollegin, doch jetzt muss er für Klarheit sorgen. Seine Tochter Anne macht ihm allerdings einen Strich durch die Rechnung, als sie überraschend vorzeitig nach Hause kommt. Nach einem unbeschwerten Lagerfeuer-Abend auf Emilies Hof bringt der folgende Morgen für Andreas und Emilie die nächste Hiobsbotschaft. Frau Schalluf, die nette Bankangestellte, bestätigt Andreas, dass Emilies verstorbener Mann Stefan bis vor Kurzem einen monatlichen Betrag auf das Konto von Theresa Prechtl überwiesen hat. Prompt macht sich Andreas nochmals auf den Weg zu der Dame und konfrontiert sie mit dieser Information. Schweren Herzens gesteht sie ihm, dass sie mit Stefan ein Verhältnis hatte. Aber mit der verschwundenen Summe von 200 000 Euro habe sie nichts zu tun. Sie bittet Andreas, zu gehen. Andreas überwindet sich und erzählt Emilie von diesen Neuigkeiten. Für Emilie bricht eine Welt zusammen, als sie erfährt, dass Stefan sie betrogen hat. Wie gut kannte sie ihren verstorbenen Mann wirklich, und welche Geheimnisse mag er noch mit ins Grab genommen haben? In den Bergen kommt es indes zu einem weiteren Drama. Anne macht sich alleine zu einer Geo-Caching-Tour auf. Die Spuren hat Tim gelegt, der schon lange ein Auge auf sie geworfen hat. Der eifersüchtige Max hat aber Wind davon bekommen und ist schneller als Anne. Er fingiert die Hinweise, so dass Anne nicht in die Arme von Tim gelangt. Seine Hinweise führen allerdings in eine gefährliche Schlucht, und Anne läuft geradewegs in höchste Lebensgefahr.